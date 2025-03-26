«الباعور» يبحث مع السفير التركي القضايا «الإقليمية والدولية»

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، حيث تناول اللقاء “مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات”.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى “القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.

كما بحث الجانبان “التحضيرات والترتيبات الجارية لاستضافة ليبيا للقمة “الإفريقية-التركية”، المقرر عقدها مطلع عام 2026”.

وأكد الجانبان “على أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون بين تركيا والدول الإفريقية، ودور ليبيا المحوري في إنجاح هذه القمة”.