الباعور يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون بمختلف المجالات

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بديوان الوزارة في طرابلس، السفير التركي المعتمد لدى ليبيا كوفن بيقتش.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الصعوبات التي تواجه تنفيذ بعض مجالات التعاون وسبل تذليلها، بما يسهم في تطوير العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا وتركيا.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر التعاون الثنائي.