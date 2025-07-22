الباعور يبحث مع السفير الروسي سبل تعزيز التعاون ودعم الاستقرار في ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، إيدار أغانين، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وروسيا، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وأكد السفير أغانين خلال اللقاء دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا، وتشجيعها على تحقيق الاستقرار بقيادة ليبية خالصة، مشدداً على حرص موسكو على دعم وحدة ليبيا وسيادتها.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور السياسي والدبلوماسي، بما يخدم المصالح المتبادلة ويُسهم في تعزيز الاستقرار في ليبيا والمنطقة عموماً.