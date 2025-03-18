«الباعور» يبحث مع السفير الكوري تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي

استقبل الطاهر الباعور، المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الاثنين، بمقر الوزارة، سفير جمهورية كوريا لدى دولة ليبيا، جانغ جيهاك.

جرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون وخدمة المصالح المشتركة”، إضافة إلى “التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

كما ناقش الجانبان “التجهيزات اللازمة لاستئناف عمل السفارة الكورية في العاصمة طرابلس، وضمان تواجد طاقمها بشكل دائم”، وذلك في ظل “استئناف تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الليبيين منذ العام الماضي، مما أسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين”.