الباعور يبحث مع القائم بأعمال سفارة الجزائر  تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، إبراهيم عياش، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة ليبيا.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، إضافة إلى استعراض أوضاع الجاليتين الليبية والجزائرية في كلا البلدين ومناقشة جوانب تيسير الخدمات القنصلية المقدمة إليهما.

كما تم استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.