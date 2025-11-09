الباعور يبحث مع القائم بأعمال سفارة مصر تعزيز التعاون الثنائي

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في طرابلس تامر الحفني، بحضور مدير إدارة الشؤون العربية المكلّف نجيب الرياني ورئيس قسم وادي النيل بالإدارة خالد مازوز.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا ومصر في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المستمر بين البلدين.