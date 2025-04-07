«الباعور» يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات الملف السياسي

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيته، ونائبتها ستيفاني خوري.

وجرى خلال اللقاء “بحث مستجدات الملف السياسي في ليبيا، بما في ذلك جهود بعثة الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية نحو تحقيق الاستقرار الشامل”.

كما ناقش الجانبان “الإحاطة المرتقبة التي تعتزم البعثة تقديمها أمام مجلس الأمن الدولي”.

وقدمت الممثلة الخاصة، خلال اللقاء، إحاطة “حول نتائج مشاوراتها ولقاءاتها الأخيرة مع عدد من الأطراف المحلية والدولية، في إطار جهود البعثة لدعم العملية السياسية وتعزيز فرص التوافق الوطني”.

وأكد الباعور، “دعم حكومة الوحدة الوطنية الكامل لإجراءات ومهام البعثة الأممية”، مشدداً على “أهمية مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة بما يُسهم في تحقيق التوافق الوطني، وتجاوز التحديات الراهنة، ودعم مسار التنمية المستدامة وترسيخ دعائم الاستقرار في ليبيا”.