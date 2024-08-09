«الباعور» يبحث مع المبعوث الأمريكي التطورات السياسية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بديوان الوزارة في طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وناقش اللقاء عدداً من الملفات أبرزها تطورات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية.

كما تم التطرق إلى ملفات التعاون بين البلدين، وجهود الدفع بالعملية السياسية قدماً في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: "سعدت بفرصة اللقاء بالمكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي طاهر الباعور اليوم. تطرقنا إلى آخر التطورات السياسية وأكدت التزام واشنطن بالتعاون الثنائي القوي في القضايا التي تؤثر على المصالح الأمريكية والليبية والديناميكيات الإقليمية… pic.twitter.com/TzAhN6ImGc — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) August 8, 2024