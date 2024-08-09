«الباعور» يبحث مع المبعوث الأمريكي التطورات السياسية

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 9 أغسطس 2024 - 14:24 نُشر: الجمعة، 9 أغسطس 2024 - 14:24
ليبيا
تم التطرق إلى ملفات التعاون بين البلدين

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بديوان الوزارة في طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وناقش اللقاء عدداً من الملفات أبرزها تطورات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية.

كما تم التطرق إلى ملفات التعاون بين البلدين، وجهود الدفع بالعملية السياسية قدماً في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

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