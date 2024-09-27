«الباعور» يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية

على هامش أعمال اسبوع الرفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، ويرافقه نائب مساعد وزير الخارجية جوش هاريس.

وتم خلال اللقاء، “مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، كما بحث الجانبان سبل دعم الجهود الدولية، في ظل الظروف الراهنة بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات ورغبات الشعب الليبي”.

كما التقى الباعور، مع وزير خارجية بنين ياكاري أجادي أوشلجون، “وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها”.

وتم “مناقشة عدد من الملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك ومنها أوضاع الاستثمارات الليبية في بنين وسبل تطويرها والمحافظة عليها”.