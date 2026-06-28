الباعور يبحث مع «تيتة» التسوية السياسية في ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الأحد 28 يونيو 2026، بديوان الوزارة في طرابلس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتة، ونائبتها ستيفاني خوري.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف دفع مسار التسوية السياسية نحو اتفاق شامل يحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

وقدمت الممثلة الخاصة إحاطة شاملة حول نتائج لقاءاتها ومشاوراتها الأخيرة مع عدد من الأطراف الليبية والدولية، ضمن جهود البعثة الرامية إلى تعزيز التوافق الوطني وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء السياسيين.

من جانبه، أكد الباعور دعم حكومة الوحدة الوطنية الكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يسهم في إنجاح المسار السياسي وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في ليبيا.

كما شدد على أن الحل في ليبيا يجب أن ينبع من إرادة الليبيين أنفسهم، مع الحفاظ على سيادة الدولة ووحدتها، وضرورة الحد من التدخلات الخارجية التي تعرقل مسار التسوية السياسية.

وأكد الباعور أيضًا أهمية دعم جهود الحكومة لإنهاء المراحل الانتقالية، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في أقرب وقت، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي ويؤسس لمرحلة استقرار سياسي.