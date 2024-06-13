«الباعور» يبحث مع «خوري» التطورات السياسية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بديوان الوزارة في طرابلس، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.



ويأتي اللقاء لبحث مستجدات الوضع السياسي، حيث قدمت خوري إحاطة عن الجولة التي قامت بها خلال الأيام الماضية ومقابلاتها مع مختلف الأطراف الليبية ومقترحاتها للعمل خلال الفترة القادمة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما أعربت خوري خلال اللقاء عن ترحيبها بإعلان المفوضية العليا للانتخابات عن إجراء انتخابات محلية للمجالس البلدية الليبية.