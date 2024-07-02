«الباعور» يبحث مع سفراء بريطانيا والعراق تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير المملكة المتحدة لدى دولة ليبيا مارتن لونغدون.

وناقش الجانبان، “تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على أهمية الدفع بمستوى التعاون إلى أفاق أرحب وتنميتها، بما يخدم المصالح المشتركة إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وفي ذات السياق، التقى الباعور، مع القائم بأعمال السفارة العراقية لدى ليبيا أحمد الصحاف، “حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها بما يتماشى مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين”.