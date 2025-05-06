«الباعور» يبحث مع سفيرة النمسا سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بربرا غروس، سفيرة جمهورية النمسا المعتمدة لدى دولة ليبيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط المشتركة ويحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الدبلوماسي، ودعم جهود التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في البلدين.

هذا وتجمع ليبيا والنمسا علاقات دبلوماسية واقتصادية تعود إلى ستينيات القرن الماضي، وشهدت تعاوناً في مجالات الطاقة، والتنمية، والتعليم، وتُعد النمسا من الدول الأوروبية الداعمة للحوار السياسي الليبي، مع استعداد دائم لتعزيز التعاون الثنائي وفقًا للظروف الأمنية والاستقرار السياسي.