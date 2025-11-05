الباعور يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون

اجتمع وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بديوان الوزارة في طرابلس، مع سعادة نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، وبحث سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.

كما تم تبادل وجهات النظر حول التطورات السياسية والاقتصادية في ليبيا والمنطقة، إضافة إلى مناقشة جهود دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأكد الباعور التزام حكومة الوحدة الوطنية بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التنمية والاستقرار والهجرة والطاقة، مشيدًا بالدور الأوروبي الداعم لليبيا.

من جانبه، أعرب السفير أورلاندو عن تقديره لجهود ليبيا الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.