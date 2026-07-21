الباعور يبحث مع «سفير الكونغو» العمل الإفريقي المشترك

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير جمهورية الكونغو برازافيل لدى دولة ليبيا وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى ليبيا، غي كورنيل سامبا، بحضور مدير إدارة الشؤون الأفريقية، علاءالدين التاجوري.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا وجمهورية الكونغو برازافيل، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويعزز آفاق التعاون الثنائي.

كما ناقش الجانبان الدور الذي تضطلع به جمهورية الكونغو برازافيل في دعم جهود ترسيخ وتعزيز الاستقرار في ليبيا، ومساندة مسار المصالحة الوطنية، بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ووحدتها، ويعزز إرادة الشعب الليبي، ويسهم في تحقيق تطلعاته.

وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين ليبيا والكونغو برازافيل، بما يدعم العمل الأفريقي المشترك، ويسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن في القارة الأفريقية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التحركات الدبلوماسية التي تنفذها وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتعزيز علاقات ليبيا مع الدول الأفريقية، وتكثيف التنسيق مع الشركاء الإقليميين لدعم الاستقرار، وتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي، ودفع مسارات العمل المشترك داخل القارة.