«الباعور» يبحث مع سفير قطر سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور،، اليوم الثلاثاء، سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، في مكتبه بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين. كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وشددا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.