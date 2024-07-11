«الباعور» يبحث مع سفير قطر وتركيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بمكتبه اليوم سفير دولة قطر لدى دولة ليبيا خالد الدوسري.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية، والمواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الباعور، سفير جمهورية تركيا لدى دولة ليبيا غوفين بيجيتش.

وتناول اللقاء تعزيز علاقات التعاون الثنائي التي تربط البلدين وسبل توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.