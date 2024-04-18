الباعور يبحث مع غانيون التعاون من أجل التنمية في ليبيا

بحث وزير الخارجية بالإنابة الطاهر الباعور، مع المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات المشتركة والخطوات التالية المدرجة في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لليبيا.

وقالت غانيون على حسابها في منصة “إكس” إنه تم خلال اللقاء “مناقشة تعزيز تعاوننا من أجل مبادرات التنمية المستدامة عبر التوزيع الشفاف والعادل للموارد بين كافة الليبين في جميع أنحاء البلاد”.

وأكدت غانيون عزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على “مواصلة التنسيق مع الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز التأثير المشترك.”