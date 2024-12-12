«الباعور» يبحث مع نظيره السوداني سبل تعزيز العلاقات بكافة المجالات

تلقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية السودان الشقيق علي يوسف، وتناول الاتصال سُبل تعزيز الجهود المشتركة والدفع بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين”.

وأعلن وزير الخارجية السوداني، “عن رغبة بلاده للعمل على فتح “قنصلية سودانية عامة” جديدة في أقرب الآجال بإحدي المدن الليبية وتقديم الخدمات للمقيمين السودانين في ليبيا”.

وأعرب عن “شكره وتقديره لجهود حكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي على حسن استضافتهم للسودانيين والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لهم خاصة استيعاب الطلاب السودانيين بالمدارس والجامعات الليبية واعفائهم من الرسوم”.

وأكد الجانبان “مواصلة التشاور وتنسيق الجهود لتوطيد العلاقات بين البلدين والتعاون مع الأجهزة الحكومية للدفع قدماً بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة”.