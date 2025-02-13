«الباعور» يبحث مع وزراء أفارقة بـ«أديس أبابا» تعزيز التعاون وتنسيق الجهود

على هامش اجتماعات الدورة الـ46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي من بينهم وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف ووزير خارجية نيجيريا يوسف توغار.

تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والدول الإفريقية، حيث أكد الباعور حرص ليبيا على توطيد مجالات التعاون مع الأشقاء الأفارقة، في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز القدرات الوطنية لدول القارة.