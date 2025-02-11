«الباعور» يبحث مع «وزيرة خارجية السنغال» تعزيز التعاون المشترك

على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج ياسين فال.

واستعرض الجانبان “آفاق تعزيز العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق الجهود المشتركة وتبادل الدعم في المناصب القارية والدولية، مؤكدين الحرص على مواصلة التشاور وتبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

كما ناقش الجانبان، “البنود المطروحة على أجندة الدورة العادية الـ46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها يومي 12 و13 فبراير الجاري، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور بشأن الملفات ذات الأولوية في القارة”.