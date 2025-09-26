«الباعور» يبحث مع وزيرة خارجية النمسا سبل دعم التعاون الثنائي

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، لقاءً ثنائياً مع بيات مينل رايزنجر، وزير الخارجية والمدير السياسي في الوزارة الفيدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، وذلك على هامش مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا وجمهورية النمسا وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات.

كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتم تناول تطورات المشهد السياسي والأمني في ليبيا والجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتوحيد المؤسسات الوطنية تمهيداً لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المحافل الدولية المتعددة الأطراف والمنظمات والاتحادات الدولية على المستويين الإقليمي والدولي.