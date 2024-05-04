الباعور يبحث مع وزير خارجية الدنمارك رفع الحظر عن الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية

التقى وزير الخاجرة و التعاون الدولي بالإنابة الطاهر الباعور، مع لارس لوكي غاسموسن، وزير خارجية مملكة الدنمارك، وذلك في ختام أعمال الدورة (21) لوزراء خارجية الدول الأفريقية ودول الشمال الأوروبي المنعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وحسب المكتب الإعلامي للوزارة، جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات الليبية مع الدول الاسكندنافية ومن بيها الدنمارك، حيث تم التطرق إلى سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ودعا الباعور الشركات الدنماركية المتخصصة في مجالات الطاقات المتجددة لدعم مشاريع التنمية في البلاد، كما تم التباحث حول إمكانية رفع الحظر على الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية، واستئناف عمل السفارة الدنماركية من العاصمة طرابلس.

وشكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا.