«الباعور» يبحث مع وزير خارجية الصومال سبل التعاون لتعزيز الأمن بين البلدين

أجرى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية جمهورية الصومال أحمد فقي.

وتبادل الجانبان التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، متمنيين أن تكون سنة خير على البلدين وعلى الأمة العربية والإسلامية.

كما هنأ الباعور وزير الخارجية الصومالي بمناسبة حصول الصومال على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025 – 2027.

وأكد الطرفان على أهمية التعاون المستمر والتشاور بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة البلدين والأمتين العربية والإسلامية، وكذلك القارة الأفريقية.

وفي ختام الاتصال، جدد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.