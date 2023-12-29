«الباعور» يبحث نتائج التقييم للمناطق المتضررة جراء السيول

بحث المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع نائب الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، نتائج التقييم للمناطق المتضررة بالمدن الليبية جراء السيول والفيضانات وبالأخص مدينة درنة، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الدعم للمتضررين.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، فقد تناول اللقاء العديد من المواضيع ومنها كيفية تقييم الأداء من خلال إطار التنمية المستدامة، وسبل التمويل المناسب والتنسيق بين الحكومة والمانحين بهذا الخصوص.