الباعور يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسباني

تسلم وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة، الطاهر الباعور، اليوم الخميس، أوراق أعتماد سفير مملكة أسبانيا الجديد لدى ليبيا ، خافيير سوريا كينتانا.

وحسب المكتب الإعلامي للوزارة، رحب الباعور، بالسفير الجديد خلال استقباله بديوان الوزارة بطرابلس ، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه واستعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة له.

كما أكد الباعور، للسفير الاسباني الجديد على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وأهمية توطيد التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.