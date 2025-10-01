الباعور يتسلّم أوراق اعتماد سفير جمهورية مالطا الجديد لدى ليبيا

استلم وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مالطا المعين لدى دولة ليبيا، فرانكلين اقوالينا، وذلك بحضور السيد أبوبكر الطويل، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بالوزارة.

وشهد اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا ومالطا، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب الباعور عن ترحيبه بالسفير المالطي، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، بما يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.