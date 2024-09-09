«الباعور» يتفقد السفارة الليبية في القاهرة

قام وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بزيارة تفقدية لمقر السفارة الليبية وملحقياتها بالعاصمة المصرية القاهرة، وكذلك المندوبية الليبية في جامعة الدول العربية.



جاء ذلك بعد وصوله إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الـ “162” لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المزمع عقدها غدا الثلاثاء.

واطلع الباعور خلال زيارته على سير العمل ونتائج الاجتماعات التمهيدية لكبار المسؤولين في مجلس جامعة الدول العربية، حيث أبدى تقديره لكافة الجهود المبذولة من أعضاء السفارة والمندوبية، مؤكداً على أهمية دورهم في تعزيز العلاقات الثنائية والأخوية بين ليبيا والدول الشقيقة تعزيزاً لمسيرة العمل المشترك.