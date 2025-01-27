«الباعور» يتفقد السفارة الليبية في باريس ويتابع العمل الدبلوماسي وخدمات الجالية

أجرى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، زيارة تفقدية إلى السفارة الليبية في باريس، لمتابعة عمل السفارة خلال السنة الماضية ومناقشة الصعوبات التي تواجه العمل الدبلوماسي للسفارات، حيث كان في استقباله القائم بالأعمال فتحي اميمه وموظفي السفارة والملحقيين.

وتطرق اللقاء “لعدد من المواضيع المتعلقة بالشأن الدبلوماسي والقنصلي، والجهود المبذولة من قبل السفارة في تذليل الصعوبات للجالية الليبية المقيمة في فرنسا، وكذلك التسهيلات للوفود والشخصيات الليبية المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض بالجمهورية الفرنسية”.

وفي نهاية اللقاء أثنى الباعور، على “جهود السلك الدبلوماسي في خدمة مصالح الدولة الليبية والمواطنين الليبيين المقيمين والزائرين، وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة مصالح الدولة الليبية محل الاعتماد”.