الباعور يتفقد سفارة ليبيا في عمّان.. تعزيز «خدمات الجالية» والمرضى الليبيين

زار وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الاثنين 22 يونيو 2026، مقر سفارة دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث عقد اجتماعاً مع القائم بالأعمال وأعضاء البعثة الدبلوماسية والمكتب الصحي، للاطلاع على سير العمل والتحديات التي تواجه مختلف الأقسام.

وتناول الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها أوضاع المرضى الليبيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الأردنية، وآليات متابعة شؤونهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وفي هذا السياق، شدد الباعور على ضرورة إيلاء الجالية الليبية الرعاية والاهتمام اللازمين، وتسخير الإمكانات المتاحة كافة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم ومعالجة الصعوبات التي قد تواجههم.

كما أجرى جولة ميدانية داخل مقر السفارة، تفقد خلالها المكاتب والمرافق المختلفة، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة وآليات العمل داخل البعثة الدبلوماسية.

وأكد الباعور أهمية الارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل، بما يضمن تقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين الليبيين المقيمين والزائرين للمملكة الأردنية الهاشمية، ويعزز دور البعثات الدبلوماسية في رعاية مصالح المواطنين بالخارج.

زتأتي الزيارة في إطار متابعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي لأداء البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج، والوقوف على احتياجاتها وتحدياتها، بما يضمن تطوير مستوى الخدمات المقدمة للجالية الليبية.