الباعور يتفقد «سفارة ليبيا في مالطا» ويشيد بجهود العاملين

قام وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بزيارة إلى مقر سفارة دولة ليبيا لدى جمهورية مالطا.

وكان في استقباله القائم بأعمال السفارة بالوكالة، السيد محمد الشريف، إلى جانب عدد من موظفي السفارة.

وتفقد الباعور خلال زيارته مرافق السفارة المختلفة، واطّلع على سير العمل في أقسامها، لا سيما الشؤون القنصلية، وما تقدمه من خدمات للجالية الليبية المقيمة في مالطا، من طلبة ورجال أعمال وعائلاتهم.

واستمع المسؤول إلى ملاحظات الموظفين واحتياجات العمل، معرباً عن امتنانه لما لمسه من انتظام في الأداء، ومثمّناً جهودهم، ومتمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.