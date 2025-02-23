«الباعور» يتلقى اتصالاً من «وزير الدولة البريطاني» لشؤون الشرق الأوسط

تلقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور”، اتصالاً هاتفياً من هاميش فالكونر، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وناقش الجانبان خلال الاتصال “تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا والمملكة المتحدة، وتبادلا الرؤى حول سُبل دعم الاستقرار وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى تشاورهما حول التطورات الإقليمية والدولية”.

كما تناول الاتصال “التحضيرات لزيارة مرتقبة يقوم بها السيد “فالكونر” إلى ليبيا خلال “أبريل” المقبل رفقة وفد رسمي، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق المواقف تجاه القضايا المشتركة، وأكّد الوزيران أهمية استمرار التشاور بما يخدم مصالح البلدين الصديقين”.