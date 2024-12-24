«الباعور» يتلقى تهاني «عيد الاستقلال» من نظرائه بمجموعة دول

تلقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، رسائل تهنئة حارة من عدد من وزراء الخارجية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لاستقلال دولة ليبيا.

وأعرب فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، في برقية تهنئته عن أطيب تمنياته للشعب الليبي بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث إيوايا تاكيشي، وزير الشؤون الخارجية لدولة اليابان، رسالة تهنئة نقل خلالها تحيات حكومة اليابان للشعب الليبي، مشيدًا بروح الصداقة والتعاون بين البلدين.

وفي ذات السياق، قدم سوجيونو، وزير خارجية إندونيسيا، تهانيه بهذه المناسبة الوطنية، معبرًا عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية في البلاد.