«الباعور» يجري اتصالا هاتفياً مع وزير الخارجية التونسي

أجرى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اتصالا هاتفيا، صباح اليوم الجمعة، مع محمد النفطي وزير خارجية جمهورية تونس.

وتناول الاتصال “العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين والتي لا تقبل النقاش حولها، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى تعزيزاً للشراكة بين البلدين”.

وأمس، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بيانا حول ملف ترسيم الحدود الليبية التونسية وذلك عقب إعلان وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي عن بدء العمل في لجنة مشتركة لترسيم الحدود.

وأكدت الوزارة، “أن ملف “ترسيم الحدود الليبية-التونسية” قد أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح منذ ذلك الحين ملفًا مستقرًا وثابتًا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر”.

وقالت الوزارة في بيان: “تودّ وزارة الخارجية أن تُشيد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة؛ فضلا عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين”.

وأكدت على “التزام البلدين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة التي تعود بالنفع على كافة الأصعدة في ليبيا وتونس”.