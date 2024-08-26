«الباعور» يجري اجتماع تشاوري في طوكيو

شارك وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، على هامش الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي للتنمية في أفريقيا “التيكاد”، في اجتماع تشاوري بناءً على طلب من مفوضية الاتحاد الافريقى.

وترأس الاجتماع رئيس المجلس التنفيذي بالاتحاد الافريقي ، وزير خارجية موريتانيا، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالمفوضية.

هذا وكان وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، شارك في العاصمة اليابانية طوكيو، في الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد” المنعقد يومي 24 و25 أغسطس الجاري، تحت عنوان “المشاركة في إيجاد حلول مبتكرة”.

#طوكيو | على هامش الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي للتنمية في أفريقيا #التيكاد … شارك السيد الطاهر الباعور المكلف… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الأحد، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤