«الباعور» يجري جولة في مقر السفارة الليبية بالعاصمة تونس

عقب وصول الوفد الحكومي رفيع المستوى إلى جمهورية تونس، أجري وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، رفقة محمد الشهوبي، وزير المواصلات، جولة تفقدية في مقر السفارة الليبية بالعاصمة تونس، وكان في استقبالهم رئيس البعثة و أعضاء السفارة.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على “سير العمل داخل السفارة ومستوى الخدمات المقدمة للجالية الليبية في تونس، كما تم مناقشة سُبل تعزيز الأداء القنصلي وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين الليبيين”.

وتأتي هذه الزيارة في “إطار الحرص على تحسين الخدمات القنصلية وتطوير آليات العمل الدبلوماسي بما يتماشى مع التحديات والمتطلبات الراهنة، فضلاً عن التأكيد على دور السفارة في تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصلحة الوطنية”.