 «الباعور» يجري زيارة عمل رسمية إلى تونس

وصل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، إلى مطار قرطاج الدولي في زيارة عمل رسمية إلى تونس، ضمن وفد حكومي رفيع المستوي ضم كل من وزير المواصلات محمد الشهوبي، ومدير إدارة التعاون أشرف التائب، مدير إدارة الشؤون القنصلية نجاة الشائف، ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس جهاز تطوير الخدمات العلاجية و رئيس جهاز الإسعاف الطائر، وكان في استقباله وزير الشؤون الخارجية التونسي وسفير دولة ليبيا لدى تونس وعدد من المسؤولين.

وتركز الزيارة على “تعزيز التعاون الثنائي في مجالات المواصلات، والتعاون الفني، وتطوير الخدمات القنصلية، بالإضافة إلى مناقشة سُبل تفعيل الشراكة الاقتصادية وتذليل العقبات التي قد تواجهها، كما سيشهد اللقاء التنسيق بشأن التطورات الإقليمية في المنطقة العربية والإفريقية، مع تأكيد الجانبين على أهمية هذه الزيارة في تعزيز أواصر التعاون بين ليبيا و تونس”.

#تونس | وصل السيد الطاهر الباعور، المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، صباح اليوم 03 فبراير 2025، إلى… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الاثنين، ٣ فبراير ٢٠٢٥