شركات الطيران تلغي عشرات الرحلات من وإلى مطار بيروت  

ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها من وإلى بيروت اليوم في ضوء التطورات الراهنة في المنطقة، ومع استمرار الضربات الإسرائيلية على لبنان لليوم الثاني.

وأعلن مطار رفيق الحريري الدولي على موقعه الإلكتروني إلغاء أكثر من 30 رحلة جوية من بيروت وإليها، الثلاثاء. وأظهر الموقع إلغاء رحلات لشركات طيران مختلفة من بينها الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية وشركات أخرى من الإمارات.

وقال متحدث باسم فلاي دبي، الثلاثاء، إنه تم “إلغاء الرحلات بين دبي وبيروت اليوم وغدا بسبب التطورات الجارية”. وفي بيان لها، أعلنت شركة الاتحاد للطيران إلغاء رحلاتها من وإلى بيروت، الثلاثاء.

كما أعلنت العربية للطيران عبر موقعها الإلكتروني عن “إلغاء رحلات الشارقة-بيروت وأبوظبي-بيروت، الثلاثاء”.

وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان لرويترز إنه تم “تعليق جميع الرحلات من بيروت وإليها اليوم وغدا بسبب الوضع الراهن”.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية أمس أن شركة مصر للطيران قررت إلغاء رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت اعتبارًا من الثلاثاء 24 سبتمبر، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية على لبنان.

وذكرت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني أن الأردن علق الرحلات الجوية التي تسيّرها شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر.

وفي أحدث الإحصائيات، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن “عدد الضحايا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية ارتفع إلى558 قتيلا و1835 جريحا، مشيرا الى أنه «لا زال هناك عدد كبير من الأشلاء تعمل القوى الأمنية على التعرف على هوية أصحابها”.

وقال الأبيض في مؤتمر صحافي مشترك مع نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون لإطلاع الرأي العام على أبرز المستجدات والتطورات والأرقام الصحية إثر الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة: ” حصيلة القتلى في الغارات الإسرائيلية بلغت حتى الساعة 558 من بينهم 50 طفلا و94 امرأة إضافة إلى 1835 جريحا”.

كما لفت إلى أن عدد المستشفيات التي شاركت باستقبال الجرحى أمس بلغ 54 وقد سقط 4 شهداء من المسعفين.

وأكد أن “لم نواجه أي مشكلة في توجيه المرضى الى كافة المستشفيات في لبنان، وجميعها تعاونت معنا لنكون على جاهزية تامة”.

وأشار الى ان “مسؤوليتنا لم تنتهِ وأمامنا مرحلة صعبة وواجباتنا مستمرّة وسنظلّ في الخطوط الأماميّة لتقديم كلّ ما يحتاج إليه مجتمعنا”.

من جهته، أكد هارون أن “الأوقات التي نمرّ بها حالياً هي من الأصعب والمستشفيات أثبتت أنها مظلّة لجميع اللبنانيين”.

وشدد على ان “المستشفيات بحاجة إلى دعم مادي وهذا ما يعمل عليه وزير الصحة وعهدٌ علينا أن نبقى في الخطوط الأمامية بوجه العدو المتوحّش”.