«الباعور» يجري لقاءات على هامش منتدى التعاون بالصين

شارك وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في فعاليات اجتماع المؤتمر الوزاري التاسع لمنتدي التعاون الصيني الأفريقي المنعقد في الصين.

وعلى هامش المنتدى، التقى “الباعور” مع نظيره وزير خارجية سيراليون، كابا موسى الحاجي، وتناول اللقاء “سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق و التشاور السياسي بين البلدين، وفي ظل ترأس دولة “سيراليون” اجتماع مجلس الأمن القادم بصفة عضو غير دائم”.

وأكد الجانبان على “دعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز الاستقرار، والتأكيد على التزام الأطراف بالاتفاقيات الليبية التي تمت تحت رعاية الأمم المتحدة، واحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمتعلقة بوقف إطلاق النار”.

يذكر أنه حضر المنتدى وزير الإقتصاد محمد الحويج، وبدأت فعاليات الاجتماع برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الصيني ووزير الخارجية السنغالي، حيث جرى مناقشة أجنده العمل المستقبلية واعتماد خطط العمل المطروحة والتي تركز على عدة مجالات في الاقتصاد والتجارة وتعزيز التشاور السياسي.