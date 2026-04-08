«الباعور» يختتم زيارة رسمية إلى تشاد.. مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

استكمل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد الصديقة، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية والموسعة مع المسؤولين التشاديين لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.

وبدأت الزيارة بلقاء ثنائي مغلق مع الدكتور عبد الله صابر فضل، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي وشؤون التشاديين في الخارج، أعقبه اجتماع موسع ضم وفدي البلدين، تناول مناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتنسيق الجهود في تأمين الحدود، مكافحة التهديدات الأمنية، والحد من الهجرة غير النظامية، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، كما شملت المباحثات آليات دعم الاستقرار الإقليمي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا.

والتقى الدكتور الطاهر الباعور، وفق المصدر نفسه، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، بحضور الوفد المرافق، حيث رحب الرئيس بالوفد الليبي، فيما نقل الباعور تحيات رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الطرفان على ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة الليبية التشادية لدراسة فرص تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي في مختلف المحافل، ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة أوجه التنسيق الثنائي في إطار الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإفريقية.

وفي ختام الاجتماعات، شدّد الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتشاور بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ويعزز أطر التعاون المستدام في مختلف المجالات، مؤكدين على الالتزام المشترك بتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.