تعزيز التعاون مع دول شمال إفريقيا.. الباعور يدعو المكسيك لفتح سفارة في طرابلس

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الأحد 14 يونيو 2026، سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى ليبيا خوسيه إغناسيو مادرازو بوليفار، وذلك بحضور عدد من مسؤولي إدارة شؤون الأمريكتين والوزارة، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الليبية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الباعور بالسفير المكسيكي، مهنئًا إياه بمناسبة اعتماده رسميًا لدى ليبيا، ومتمنيًا له التوفيق في مهامه بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا والمكسيك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون الدبلوماسي والاقتصادي.

ودعا الباعور الجانب المكسيكي إلى افتتاح سفارة مقيمة في ليبيا، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير المكسيكي عن تقدير بلاده للعلاقات مع ليبيا، مؤكدًا الحرص على تطوير التعاون الثنائي، خاصة في مجالات حماية الآثار وتبادل الخبرات، تنفيذًا للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في قطاع الخدمات النفطية والاستثمار في مجال المياه، إضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة بين الشعبين الليبي والمكسيكي.

كما استقبل الطاهر الباعور، اليوم الأحد 14 يونيو 2026، الأمين التنفيذي لقدرة إقليم شمال أفريقيا (NARC) العميد بحار فؤاد أحمد حنيش، والوفد المرافق له، بحضور مدير إدارة الشؤون الأفريقية عبدالناصر صالح يونس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الليبية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز قدرات دول شمال أفريقيا على مواجهة التحديات المختلفة.

كما تناول اللقاء الدور الذي تؤديه قدرة إقليم شمال أفريقيا في دعم جهود بناء القدرات وتطوير آليات العمل المشترك بين دول المنطقة، إلى جانب استعراض البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الأزمات والاستجابة للتحديات الأمنية والإنسانية.

وأكد المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور حرص ليبيا على دعم المبادرات الإقليمية التي تعزز التعاون والتكامل بين دول شمال أفريقيا، مشدداً على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة وبناء شراكات فعالة تسهم في ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الباعور: “نؤكد حرص دولة ليبيا على دعم المبادرات الإقليمية التي تعزز التعاون والتكامل بين دول المنطقة”، مضيفاً أن “توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة وبناء شراكات فعالة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة”.

من جانبه، استعرض الأمين التنفيذي لقدرة إقليم شمال أفريقيا العميد بحار فؤاد أحمد حنيش أبرز أنشطة المنظمة وخططها المستقبلية، والبرامج التي تعمل على تنفيذها لدعم التعاون بين دول الإقليم.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق والتشاور والعمل على تفعيل مجالات التعاون المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة.