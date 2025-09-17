الباعور يزور أثينا.. عقد مباحثات رسمية مع وزير الخارجية اليوناني

قام وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بزيارة عمل رسمية إلى جمهورية اليونان، حيث ترأس وفدًا ليبيًا من الخبراء. عقد خلال الزيارة جلسة مباحثات مع معالي وزير الخارجية اليوناني جورج غيرابتريتيس بمقر الوزارة في العاصمة أثينا.

وجدد الباعور خلال اللقاء حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز العلاقات التاريخية بين ليبيا واليونان، مؤكدًا تطلعها لتطوير التعاون في كافة المجالات لخدمة مصالح الشعبين الصديقين.

وتناول الطرفان خلال المباحثات العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا الجهود المشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين في شرق البحر المتوسط، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والتعاون الإيجابي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام الزيارة، أقام وزير الخارجية اليوناني مأدبة غذاء على شرف معالي السيد الباعور والوفد المرافق.