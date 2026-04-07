الباعور يزور تشاد لتعزيز التعاون «الأمني والاقتصادي»

وصل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، إلى العاصمة التشادية إنجامينا في زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد.

وكان في استقباله الدكتور عبدالله صابر فضل، وزير الدولة للشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي وشؤون التشاديين في الخارج.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتشاد ومناقشة ملفات التعاون الأمني والاقتصادي، بما يشمل تنسيق الجهود في تأمين الحدود، مكافحة التهديدات الأمنية، والحد من الهجرة غير النظامية، إلى جانب تطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

كما من المنتظر أن تشمل المباحثات بحث آليات دعم الاستقرار الإقليمي ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي في مختلف المحافل.