الباعور يزور مقر المندوبية الليبية في القاهرة ويطّلع على أوضاع البعثة والجالية

أجرى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، زيارة ميدانية إلى مقر المندوبية الليبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية، للاطلاع على سير العمل ومتابعة أوضاع البعثات الليبية والجالية الليبية المقيمة هناك.

ورافقه خلال الزيارة السفير عبدالمطلب ثابت، المكلف بتسيير أعمال السفارة والمندوب الدائم لدى الجامعة

وخلال جولته في مقر المندوبية، تفقد الباعور آلية العمل، واطّلع على الملفات الجاري متابعتها، مستمعًا إلى إحاطة من الكادر الدبلوماسي، مشيدًا بمستوى التنسيق والانضباط داخل المندوبية، ودور البعثة في تمثيل ليبيا على المستوى الإقليمي.

كما التقى بالملاحق الفنية والمستشارين السياسيين بالسفارة الليبية في القاهرة، حيث شملت اللقاءات أقسام: الملحقية الصحية، العمالية، الشؤون القنصلية، والقسم السياسي، واطّلع على الجهود المبذولة لخدمة المواطنين الليبيين، مؤكدًا ضرورة رفع مستوى الأداء وتذليل الصعوبات الإدارية والفنية بما يعكس صورة مشرّفة للدبلوماسية الليبية.

وفي إطار دعم الطلبة الليبيين بالخارج، عقد السيد الباعور لقاءً مع رئيس اتحاد الطلبة الليبيين الدارسين في مصر، حيث استمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل وإيجاد حلول مستدامة لمشكلاتهم.

كما شملت الزيارة لقاءات مع ممثلين عن الجالية الليبية والمرضى الليبيين المتواجدين في مصر للعلاج، حيث تم مناقشة سبل تحسين جودة الخدمات الصحية والإدارية المقدمة، والتأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لتذليل العقبات التي تواجههم.

واختتم الطاهر الباعور زيارته بجولة تفقدية إلى النصب التذكاري لتأسيس الجيش الليبي في القاهرة، حيث اطّلع على أوضاعه العامة، ووجّه بضرورة الاهتمام بصيانته الدورية والحفاظ عليه كرمز وطني يعكس تضحيات الشعب الليبي وتاريخه العسكري المشرف.