«الباعور» يستعرض رؤية حكومة الوحدة الوطنية للعمل السياسي

عقد وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعا موسعا، اليوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، مع عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى دولة ليبيا.



وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع استعرض رؤية حكومة الوحدة الوطنية للعمل السياسي في ليبيا وضرورة الحفاظ على التوفقات التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الباعور جاهزية الحكومة لدعم المسار الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية، والتمسك بوحدة ليبيا ومنع الاقتتال بين الليبين، وحث السفراء على الاستمرار في دعم مصلحة الشعب الليبي.