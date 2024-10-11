«الباعور» يستقبل الرئيس الموريتاني

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور رفقة عدد من المسؤولين، رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني؛ الذي وصل مساء الخميس إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.



ويقوم ولد الشيخ الغزواني بزيارة عمل رسمية إلى ليبيا، حيث سيلتقي خلالها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وفي وقت سابق، استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو.

وتطرق اللقاء إلى “عدد من المواضيع المعنية بدور الاتحاد الافريقي في ليبيا خاصة ملف المصالحة الوطنية والدور الذي تقوم به الكونغو من خلال الرئيس دينيس ساسو انغيسو، والتنسيق للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية خلال الفترة القادمة”.

وأكد الباعور، “على الدعم اللامحدود من حكومة الوحدة الوطنية لمسار السلام والمصالحة وذلك بالعمل مع المجلس الرئاسي والأجسام والجهات الأخرى ذات العلاقة”.