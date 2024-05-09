«الباعور» يستقبل السفير الإسباني بمناسبة انتهاء مهامه

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير لاراتشي، بمقر الوزراة في طرابللس، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في دولة ليبيا.



وأشاد الباعور بجهود السفير خلال فترة عمله، التي عزز من خلالها تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، معرباً عن شكره وتقديره لبلاده على دعمهم لجهود حكومة الوحدة الوطنية.

من جانبه عبر السفير عن شكره للتسهيلات التي قدمتها له وزارة الخارجية خلال فترة عمله في وعلى حسن المعاملة، التي يسرت له أداء مهامه الدبلوماسية لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين شعبي البلدين الصديقين.