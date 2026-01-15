الباعور يستقبل السفير الجديد لجمهورية النيجر في ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بديوان الوزارة، امادو محمن عثمان، سفير جمهورية النيجر الجديد المعين لدى ليبيا

ورحب الطاهر الباعور بسعادة السفير، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية، مؤكّدًا دعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي لكافة الإجراءات المتعلقة باستكمال اعتماده سفيرًا لجمهورية النيجر لدى ليبيا.

وخلال اللقاء، سلّم سعادة السفير نسخة من أوراق اعتماده للطاهر الباعور، معبرًا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وسلاسة إجراءات اعتماده، ومشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين جمهورية النيجر وليبيا.

كما تناول اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث شدّد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد الطاهر الباعور على أهمية تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وتعزيز التعاون في البرامج التنموية، وتنسيق الجهود لإدارة الحدود المشتركة، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها الجذرية.

واختتم اللقاء بتمني الطاهر الباعور لسعادة السفير التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية.