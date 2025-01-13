«الباعور» يستقبل السفير الفلسطيني لدى ليبيا

استقبل الطاهر الباعور وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية، السفير الفلسطيني محمد رحال، حيث قام بتقديم نسخة من أوراق اعتماده بصفته سفير لدولة فلسطين لدى دولة ليبيا.

وخلال اللقاء، رحب الباعور بالسفير، معبرًا عن “عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، ومؤكدًا التزام ليبيا بدعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، كما تمنى له كامل التوفيق في أداء مهامه، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة له”.

من جانبه، أعرب السفير الفلسطيني عن “شكره وتقديره، مؤكدا حرصه على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات المشتركة”.