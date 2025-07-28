الباعور يستقبل السفير الموريتاني الجديد ويؤكد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، السفير السيد ودادي ولد سيدي هيبة، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى ليبيا، في أول زيارة له إلى مقر الوزارة عقب اعتماده رسميًا.

وحضر اللقاء أسامة بغني، مدير إدارة الشؤون العربية، حيث رحّب الطاهر الباعور بالسفير الموريتاني، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، ومؤكدًا حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في خدمة المصالح المتبادلة ويدفع بمسار العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.